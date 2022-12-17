Жамнов: когда вернёмся на международную арену, надо понимать, кем играть дальше

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после победы над сборной Казахстана (6:2) оценил игру своих подопечных и ответил, почему сегодня в воротах был Максим Дорожко.
«Мы пригласили ребят, многие из которых впервые играют в сборной на таком турнире. Давление есть, когда надеваешь майку сборной. У Казахстана много ребят из клуба «Барыс», но когда они в сборной, всё меняется. По игрокам отмечу звено Джиошвили – Сафонов – Воронков, ребята неплохо смотрелись. В следующем матче будет ротация, поменяем кое-какие сочетания, посмотрим других ребят, которые не играли.
Для нас значение турнира очень большое — нужно сыграться. Сейчас нет большого календаря по международным матчам, но то, что есть, надо использовать. Смотрим новых ребят в разных ситуациях, смотрим в будущее. Через какое-то время вернёмся на международную арену, и надо понимать, кем играть дальше.
Почему в воротах был Дорожко? Мы так решили. У нас есть тренер вратарей, он ими занимается, уделяет голкиперам больше времени. Он принимает решение, у меня к нему полное доверие», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 декабря 2022
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