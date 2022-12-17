Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал крупное поражение от России

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка подвёл итог матча со сборной России (2:6) и рассказал, что позитивного вынесли из турнира его подопечные.

«Не всё получилось в обороне. Играли с достаточно молодой и мастеровитой командой. Были какие-то хорошие моменты. Интересный турнир, и для нас он получился информативным. Сделаем выводы. Для нас это единственный турнир, который в течение сезона проходит для сборных. Какая-то информация у нас будет.

Что позитивного вынесли из турнира? Увидели несколько кандидатов, которых могу оценить достаточно позитивно. Они показали хороший уровень. Это позитивный момент. Понятно, что у нас будет немного другая команда, и спарринги будут другие», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.