Скабелка: Казахстан почувствовал отсутствие натурализованных игроков, не буду это отрицать

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка после поражения от сборной России (2:6) рассказал, что на игру его команды повлияло отсутствие натурализованных хоккеистов.
«Чувствовалось ли отсутствие натурализованных игроков? Да, конечно, чувствуется, не буду это отрицать. Но это возможность для тех ребят, которые хотят играть в сборной. Мы увидели их уровень на фоне серьёзного соперника.
Возвращается ли Михайлис на прежний уровень? Пока рано об этом говорить. У него есть хорошие моменты, позитивное движение, прибавляет в уверенности. Надеюсь, своей игрой он усилит и «Барыс», и сборную Казахстана», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, сборная Казахстана на Кубке Первого канала потерпела два поражения — от сборной Беларуси (1:4) и сборной России (2:6).
- 17 декабря 2022
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