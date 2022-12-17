Скабелка: Казахстан почувствовал отсутствие натурализованных игроков, не буду это отрицать

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка после поражения от сборной России (2:6) рассказал, что на игру его команды повлияло отсутствие натурализованных хоккеистов.

«Чувствовалось ли отсутствие натурализованных игроков? Да, конечно, чувствуется, не буду это отрицать. Но это возможность для тех ребят, которые хотят играть в сборной. Мы увидели их уровень на фоне серьёзного соперника.

Возвращается ли Михайлис на прежний уровень? Пока рано об этом говорить. У него есть хорошие моменты, позитивное движение, прибавляет в уверенности. Надеюсь, своей игрой он усилит и «Барыс», и сборную Казахстана», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сборная Казахстана на Кубке Первого канала потерпела два поражения — от сборной Беларуси (1:4) и сборной России (2:6).