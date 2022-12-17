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Сборная Швеции по буллитам одержала победу над сборной Финляндии в рамках Еврохоккейтура

Сборная Швеции по буллитам одержала победу над сборной Финляндии в рамках Еврохоккейтура
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В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Финляндии и Швеции. Победу по буллитам со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали шведы.

В первом периоде команды голов не забили.

На пятой минуте второго периода счёт открыл Маркус Сёренсен с передачи Мартина Лундберга. Через три минуты восстановил равенство в счёте Микаэль Руохомаа с передач Сами Нику и Харри Песонена. На 15-й минуте периода вывел шведов вперёд Эмиль Хейнеман с передачи Оскара Линдберга.

В начале третьего периода шайбы Йоона Иконена и Маркуса Гранлунда сделали счёт 3:2. На шестой минуте третьего периода вновь сделал счёт равным Йеспер Олофссон с передач Эмиля Петтерссона и Тима Хеда.

В серии буллитов лучше оказались шведы. Победный бросок на счету Маркуса Сёренсена.

Еврохоккейтур. Швейцарские игры
17 декабря 2022, суббота. 15:30 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 4
Б
Швеция
0:1 Сёренсен (Лундберг) – 24:03 (5x5)   1:1 Руохомаа (Нику, Песонен) – 27:06 (5x4)   1:2 Хейнеман (Линдберг) – 34:20 (5x5)   2:2 Иконен (Кемппайнен, Суоми) – 40:56 (5x5)   3:2 Гранлунд (Хартикайнен, Руохомаа) – 42:52 (5x5)   3:3 Олофссон (Петтерссон, Хед) – 45:23 (5x5)   3:4 Сёренсен – 65:00 (ПБ)
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