Сборная Швеции по буллитам одержала победу над сборной Финляндии в рамках Еврохоккейтура

В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Финляндии и Швеции. Победу по буллитам со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали шведы.

В первом периоде команды голов не забили.

На пятой минуте второго периода счёт открыл Маркус Сёренсен с передачи Мартина Лундберга. Через три минуты восстановил равенство в счёте Микаэль Руохомаа с передач Сами Нику и Харри Песонена. На 15-й минуте периода вывел шведов вперёд Эмиль Хейнеман с передачи Оскара Линдберга.

В начале третьего периода шайбы Йоона Иконена и Маркуса Гранлунда сделали счёт 3:2. На шестой минуте третьего периода вновь сделал счёт равным Йеспер Олофссон с передач Эмиля Петтерссона и Тима Хеда.

В серии буллитов лучше оказались шведы. Победный бросок на счету Маркуса Сёренсена.