Сборная Швеции по буллитам одержала победу над сборной Финляндии в рамках Еврохоккейтура

В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Финляндии и Швеции. Победу по буллитам со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали шведы.
В первом периоде команды голов не забили.
На пятой минуте второго периода счёт открыл Маркус Сёренсен с передачи Мартина Лундберга. Через три минуты восстановил равенство в счёте Микаэль Руохомаа с передач Сами Нику и Харри Песонена. На 15-й минуте периода вывел шведов вперёд Эмиль Хейнеман с передачи Оскара Линдберга.
В начале третьего периода шайбы Йоона Иконена и Маркуса Гранлунда сделали счёт 3:2. На шестой минуте третьего периода вновь сделал счёт равным Йеспер Олофссон с передач Эмиля Петтерссона и Тима Хеда.
В серии буллитов лучше оказались шведы. Победный бросок на счету Маркуса Сёренсена.
- 17 декабря 2022
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:37
-
18:30
-
18:21
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:40
-
17:29
-
17:00
-
16:38
-
16:19
-
15:15
-
15:05
-
14:58
-
14:52
-
14:29
-
13:57
-
13:37
-
13:02
-
12:55
-
12:44
-
12:36
-
12:20
-
11:41
-
11:27
-
11:05
-
10:29
-
09:58