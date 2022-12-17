Майоров: сборная России в любом случае должна обыгрывать сборную Беларуси

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил победу сборной России над сборной Казахстана (6:2) и высказался о следующей игре национальной команды — со сборной Беларуси.
«Думаю, в любом случае белорусов мы должны обыгрывать. Естественно, у нас более высокого уровня игроки. Что касается сегодняшнего матча, то он не очень показателен по одной простой причине: и мы, и сборная Казахстана находимся в одинаковых условиях. Потому что сборная Казахстана — это «Барыс», поэтому физические кондиции, я думаю, почти одинаковые.
Дорожко хорошо зарекомендовал себя в этом сезоне, но не факт, что его карьера будет в дальнейшем строиться по восходящей, потому что бывает так, что кто-то выстреливает и потом пропадает. И то же самое касается и динамовского игрока (Джиошвили. — Прим. «Чемпионата). У Дорожко не так было много работы, поэтому говорить о его уровне не приходится. Что касается динамовского игрока, думаю, он сыграл на своем уровне», — цитирует Майорова ТАСС.
В следующем матче сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск.
- 17 декабря 2022
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