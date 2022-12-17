Семёнов — об игре России: в какой-то степени робко вошли в матч, но затем вкатились

Нападающий сборной России Кирилл Семёнов рассказал о победе над сборной Казахстана (6:2) и оценил взаимопонимание с партнёрами по команде.
«Матч — супер. Очень приятно играть при родных болельщиках. Хорошо, что у нас есть возможность сыграть за сборную. Для нас это необходимая практика, в команде собрались все лучшие ребята. Белорусы и казахстанцы согласились с нами сыграть, это здорово. Казахстанцы показали в первом периоде очень хороший хоккей, в третьем периоде они произвели перестановки. Мы же здорово провели второй период, но забили мало. Нужно было реализовывать больше своих моментов. Когда играешь при своих трибунах, волнение присутствует всегда. Еще и матч начался в раннее время, нужно было подготовить себя, вкатиться в игру. Возможно, даже провести силовой прием, чтобы почувствовать борьбу. В какой-то степени робко вошли в игру, но затем вкатились.
Взаимопонимание нашли сразу. С Серёгой Толчинским мы играли достаточно много, вместе выиграли Кубок Гагарина. Очень здорово, что есть возможность сыграть со знакомыми партнёрами, с которыми имеется хорошее взаимопонимание», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск.
- 17 декабря 2022
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