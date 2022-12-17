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Североамериканский журналист рассказал о состоянии форварда «Вашингтона» Бэкстрёма

Североамериканский журналист рассказал о состоянии форварда «Вашингтона» Бэкстрёма
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Североамериканский журналист Тарик Эль-Башир рассказал о состоянии форварда «Вашингтона» Никласа Бэкстрёма.

«Бэкстрём надел контактную майку перед сегодняшней утренней раскаткой. У него хороший прогресс восстановления, но он всё ещё далёк от возвращения в состав. Наверное, нужно четыре или пять полноконтактных тренировок, они покажут, насколько он готов», — написал Эль-Башир в своём «твиттере».

34-летний швед в середине июня перенёс операцию по восстановлению левого бедра. В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард пропустил половину чемпионата из-за аналогичной операции.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» предполагал, что Бекстрём пропустит весь регулярный сезон НХЛ после операции.

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