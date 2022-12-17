Бывший нападающий «Трактора» покинул расположение «Филадельфии»

Нападающий Лукаш Седлак покинул расположение «Филадельфии Флайерз», сообщает журналист Чарли О'Коннор в своём «твиттере».

Главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла заявил, что чешский хоккеист вернулся на родину. О причинах такого решения Седлак объявит позже.

В ближайшее время «лётчики» выставят игрока на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 30 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+4».

Напомним, в прошлом сезоне за челябинский «Трактор» Седлак набрал 43 (18+25) очка в 49 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 10 играх.

«Филадельфия» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков.