Хартикайнен исполнил умопомрачительный буллит в матче сборных Финляндии и Швеции
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В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура, в котором встречались сборные Финляндии и Швеции. Победу по буллитам со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали шведы.
В серии послематчевых буллитов нападающий сборной Финляндии Теэму Хартикайнен исполнил шикарный буллит. 32-летний форвард одной рукой раскрутил клюшку и бросил выше ворот.
В минувшем сезоне Хартикайнен провёл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» 41 матч, забросил 13 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-2». Во время розыгрыша Кубка Гагарина – 2022 нападающий вместе с другими финскими легионерами покинул стан уфимцев и досрочно расторг соглашение.
Позже Теэму перешёл в швейцарский клуб «Женева-Серветт».
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