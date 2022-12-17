Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов рассказал о предстоящей встрече с голкипером «Торонто» Самсоновым

Евгений Кузнецов рассказал о предстоящей встрече с голкипером «Торонто» Самсоновым
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от встречи с бывшим одноклубником голкипером «Торонто Мэйпл Лифс» Ильёй Самсоновым.

«Каково это — играть против Самсонова, с которым общаемся каждый день? У меня нет лучших друзей в «Торонто», кроме него (смеётся). Я не знаю. Он попытается сосредоточиться, а я постараюсь расслабить его», — приводит слова Кузнецова журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс» состоится в ночь на 18 декабря 2022 года в 3:00 мск.

Клуб из столицы США занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 34 очка. «Кленовые листья» с 44 очками располагается на третьем месте в таблице Востока.

Новость по теме
Североамериканский журналист рассказал о состоянии форварда «Вашингтона» Бэкстрёма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022