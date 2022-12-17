Евгений Кузнецов рассказал о предстоящей встрече с голкипером «Торонто» Самсоновым

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от встречи с бывшим одноклубником голкипером «Торонто Мэйпл Лифс» Ильёй Самсоновым.

«Каково это — играть против Самсонова, с которым общаемся каждый день? У меня нет лучших друзей в «Торонто», кроме него (смеётся). Я не знаю. Он попытается сосредоточиться, а я постараюсь расслабить его», — приводит слова Кузнецова журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс» состоится в ночь на 18 декабря 2022 года в 3:00 мск.

Клуб из столицы США занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 34 очка. «Кленовые листья» с 44 очками располагается на третьем месте в таблице Востока.