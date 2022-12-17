«Игра в НХЛ не доставляла мне радости». Седлак — о причине ухода из «Филадельфии»

Нападающий Лукаш Седлак прокомментировал свой уход из «Филадельфии Флайерз».

«Это не имеет ничего общего с «Флайерз». Игра в НХЛ не принесла мне той радости, на которую я рассчитывал. В моём возрасте речь идёт о том, чтобы быть рядом с семьёй и получать удовольствие», — приводит слова Седлака журналист Джиана Хан в своём «твиттере».

Также сообщается, что 29-летний форвард, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Динамо Пардубице».

В текущем сезоне Седлак сыграл 30 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+4».



Напомним, Лукаш в прошлом сезоне за челябинский «Трактор» набрал 43 (18+25) очка в 49 матчах регулярного чемпионата Конитнентальной хоккейной лиги. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 10 играх.