«Игра в НХЛ не доставляла мне радости». Седлак — о причине ухода из «Филадельфии»
Поделиться
Нападающий Лукаш Седлак прокомментировал свой уход из «Филадельфии Флайерз».
«Это не имеет ничего общего с «Флайерз». Игра в НХЛ не принесла мне той радости, на которую я рассчитывал. В моём возрасте речь идёт о том, чтобы быть рядом с семьёй и получать удовольствие», — приводит слова Седлака журналист Джиана Хан в своём «твиттере».
Также сообщается, что 29-летний форвард, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Динамо Пардубице».
В текущем сезоне Седлак сыграл 30 матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+4».
Напомним, Лукаш в прошлом сезоне за челябинский «Трактор» набрал 43 (18+25) очка в 49 матчах регулярного чемпионата Конитнентальной хоккейной лиги. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 10 играх.
Новость по темеБывший нападающий «Трактора» покинул расположение «Филадельфии»
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
20:36
-
20:30
-
20:20
-
20:13
-
20:00
-
19:53
-
19:43
-
19:30
-
19:29
-
19:19
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:37
-
18:30
-
18:21
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:04
-
18:00
-
17:58
-
17:53
-
17:40
-
17:29
-
17:00
-
16:38
-
16:19
-
15:15
-
15:05
-
14:58
-
14:52
-
14:29
-
13:57
Партнерский контент