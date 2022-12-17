Коновалов: без шведов и финнов не скучно. Получаем удовольствие, играя с казахами

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Илья Коновалов подвёл итог матча со сборной Казахстана (6:2) и рассказал о формате Кубка Первого канала без европейских команд.

«Хорошая команда собралась. Сыграли на позитиве. Были моменты, когда немного ошибались, но исправляли быстро.



Формат без европейских команд? Совершенно не скучно без шведов, финнов и остальных европейцев — такие условия. Получаем удовольствие, играя с казахами.



Мне в любом случае приятно играть за сборную, надевать майку сборной России со своей фамилией. Это всегда почётно для спортсмена даже без европейских сборных. Эти ограничения кончатся и нам будет необходимо быть готовыми. Вот мы сейчас и готовимся. У нас трёх игроков вызвали в сборную, включая главного тренера. В сборной мы перезагружаемся, смена обстановки, игра за сборную делает нас сильнее и вдохновлённее.



Конечно, для «Динамо» это очень хорошо. Мы вернёмся в клуб более горячими, отдохнувшими и заряженными. Команда сейчас на приличном уровне, задачи максимальные и мы готовы играть друг за друга до конца.



Как повлияет сокращение лимита на легионеров на «Динамо»? Не могу сказать. Моё дело — играть в хоккей в любых условиях. Решение было принято, мы должны продолжать свою работу», — цитирует Коновалова Sport24.

Напомним, в заключительном матче Кубка Первого канала сборная России встретится со сборной Беларуси. Игра начнётся 18 декабря в 14:30 мск.