«Бостон» провёл церемонию чествования по случаю 1000-го очка Бержерона

Перед матчем регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» «Бостон Брюинз» провёл церемонию чествования по случаю 1000-го очка нападающего клуба Патриса Бержерона.

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Напомним, 22 ноября 2022 года в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) Бержерон набрал своё 1000-е очко в рамках Национальной хоккейной лиги. Капитан «Бостона» стал 94-м игроком в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка.

В 29 играх текущего сезона 37-летний канадец забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.

В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» сыграет с «Флоридой Пантерз» в ночь на 20 декабря в 3:00 мск.