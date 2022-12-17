Нападающий «Оттавы» Алекс Дебринкэт установил рекорд клуба

В эти минуты проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Оттаву Сенаторз». После второго периода счёт 3:3.

Во всех трёх шайбах «Оттавы» голевые передачи отдавал американский нападающий клуба Алекс Дебринкэт. Таким образом, 24-летний игрок установил рекорд клуба из столицы Канады. Он стал первым, кто поучаствовал в последних восьми голах команды, сообщает пресс-служба НХЛ. В предыдущих матчах с «Анахайм Дакс» (3:0) и «Монреаль Канадиенс» (3:2) он забил дважды и отдал три результативные передачи соответственно.

До этого матча в текущем сезоне Дебринкэт забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач. В следующем матче «Оттава» сыграет с «Миннесотой» 18 декабря в 22:00 мск.