«В следующий раз буду бросать сильнее». Малкин — о том, что сказал ему Кросби после травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после повреждения в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2) рассказал, как прокомментировал его травму Сидни Кросби, после броска которого шайба попала в ногу россиянину.

«Кросби сказал, что в следующий раз будет бросать сильнее (смеётся). Мне повезло, что это был бросок Сида, а не Летанга или Гюнцеля. Мы знаем, что у Кросби не такой сильный щелчок», — приводит слова Малкина журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

Напомним, россиянин получил травму из-за попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена. Малкин закричал и упал на лёд. Нападающий покидал площадку с помощью партнёров по команде.