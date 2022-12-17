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«В следующий раз буду бросать сильнее». Малкин — о том, что сказал ему Кросби после травмы

«В следующий раз буду бросать сильнее». Малкин — о том, что сказал ему Кросби после травмы
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после повреждения в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2) рассказал, как прокомментировал его травму Сидни Кросби, после броска которого шайба попала в ногу россиянину.

«Кросби сказал, что в следующий раз будет бросать сильнее (смеётся). Мне повезло, что это был бросок Сида, а не Летанга или Гюнцеля. Мы знаем, что у Кросби не такой сильный щелчок», — приводит слова Малкина журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

Напомним, россиянин получил травму из-за попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена. Малкин закричал и упал на лёд. Нападающий покидал площадку с помощью партнёров по команде.

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