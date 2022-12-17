«В следующий раз буду бросать сильнее». Малкин — о том, что сказал ему Кросби после травмы
Поделиться
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после повреждения в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2) рассказал, как прокомментировал его травму Сидни Кросби, после броска которого шайба попала в ногу россиянину.
«Кросби сказал, что в следующий раз будет бросать сильнее (смеётся). Мне повезло, что это был бросок Сида, а не Летанга или Гюнцеля. Мы знаем, что у Кросби не такой сильный щелчок», — приводит слова Малкина журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
Напомним, россиянин получил травму из-за попадания шайбы в ногу после броска капитана «пингвинов» Сидни Кросби. Шайба угодила россиянину во внешнюю сторону ноги, чуть выше колена. Малкин закричал и упал на лёд. Нападающий покидал площадку с помощью партнёров по команде.
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
23:49
-
23:41
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
22:54
-
22:33
-
22:16
-
22:01
-
21:43
-
21:16
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:20
-
20:13
-
20:00
-
19:53
-
19:43
-
19:30
-
19:29
-
19:19
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:37
-
18:30
-
18:21
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:04
-
18:00
-
17:58
Партнерский контент