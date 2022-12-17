35 сейвов Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Давид Пастрняк с передачи Хампуса Линдхольма.

На 15-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Бун Дженнер с передач Джонни Годро и Патрика Лайне. Спустя три минуты и 50 секунд вновь вывел «Бостон» вперёд Давид Крейчи с передач Чарли Макэвоя и Тейлора Холла.

На 13-й минуте хоккеисты «Бостона» Тейлор Холл и Томаш Носек сделали счёт 4:1. Через полторы минуты Патрик Лайне с передач Маркуса Бьёрка и Джонни Годро забросил вторую шайбу гостей в матче.

Российские хоккеисты «Коламбуса» Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Владислав Гавриков очков не набрали. Голкипер Даниил Тарасов отразил 35 из 39 бросков.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Флоридой Пантерз» в ночь на 20 декабря в 3:00 мск. «Коламбус» сыграет с «Даллас Старз» также в ночь на 20 декабря в 3:00 мск.