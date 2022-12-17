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35 сейвов Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

35 сейвов Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
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Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Давид Пастрняк с передачи Хампуса Линдхольма.

На 15-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Бун Дженнер с передач Джонни Годро и Патрика Лайне. Спустя три минуты и 50 секунд вновь вывел «Бостон» вперёд Давид Крейчи с передач Чарли Макэвоя и Тейлора Холла.

На 13-й минуте хоккеисты «Бостона» Тейлор Холл и Томаш Носек сделали счёт 4:1. Через полторы минуты Патрик Лайне с передач Маркуса Бьёрка и Джонни Годро забросил вторую шайбу гостей в матче.

Российские хоккеисты «Коламбуса» Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Владислав Гавриков очков не набрали. Голкипер Даниил Тарасов отразил 35 из 39 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пастрняк (Линдхольм, Маршан) – 07:17 (5x4)   1:1 Дженнер (Годро, Лайне) – 34:00 (5x4)   2:1 Крейчи (Макэвой, Холл) – 37:50 (5x4)   3:1 Холл (Пастрняк, Крейчи) – 52:41 (5x5)   4:1 Носек (Форборт, Смит) – 53:00 (5x5)   4:2 Лайне (Бьёрк, Годро) – 54:29 (5x4)

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Флоридой Пантерз» в ночь на 20 декабря в 3:00 мск. «Коламбус» сыграет с «Даллас Старз» также в ночь на 20 декабря в 3:00 мск.

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