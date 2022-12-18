Сборная Чехии победила сборную Швейцарии в рамках Еврохоккейтура

В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались национальные команды Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) одержали чешские хоккеисты.



Счёт в матче был открыт только на 50-й минуте игрового времени усилиями Яна Коштялека. Через пять минут Иржи Смейкал смог удвоить преимущество чешской сборной. За четырпе минут до конца основного времени встречи Доминик Эгли сократил отставание швейцарцев в счёте, но на большее подопечных Патрика Фишера не хватило.



Сборная Чехии с тремя победами стала победителем Швейцарских игр, сборная Швеции заняла второе место, третьими стали швейцарцы, а замкнули квартет финны.

Следующий этап Еврохоккейтура пройдёт в Швеции в феврале 2023 года.