Сборная Чехии победила сборную Швейцарии в рамках Еврохоккейтура
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В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались национальные команды Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) одержали чешские хоккеисты.
Счёт в матче был открыт только на 50-й минуте игрового времени усилиями Яна Коштялека. Через пять минут Иржи Смейкал смог удвоить преимущество чешской сборной. За четырпе минут до конца основного времени встречи Доминик Эгли сократил отставание швейцарцев в счёте, но на большее подопечных Патрика Фишера не хватило.
Сборная Чехии с тремя победами стала победителем Швейцарских игр, сборная Швеции заняла второе место, третьими стали швейцарцы, а замкнули квартет финны.
Следующий этап Еврохоккейтура пройдёт в Швеции в феврале 2023 года.
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