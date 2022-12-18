Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Чехии победила сборную Швейцарии в рамках Еврохоккейтура

Сборная Чехии победила сборную Швейцарии в рамках Еврохоккейтура
Комментарии

В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались национальные команды Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) одержали чешские хоккеисты.

Счёт в матче был открыт только на 50-й минуте игрового времени усилиями Яна Коштялека. Через пять минут Иржи Смейкал смог удвоить преимущество чешской сборной. За четырпе минут до конца основного времени встречи Доминик Эгли сократил отставание швейцарцев в счёте, но на большее подопечных Патрика Фишера не хватило.

Сборная Чехии с тремя победами стала победителем Швейцарских игр, сборная Швеции заняла второе место, третьими стали швейцарцы, а замкнули квартет финны.

Следующий этап Еврохоккейтура пройдёт в Швеции в феврале 2023 года.

Еврохоккейтур. Швейцарские игры
17 декабря 2022, суббота. 22:15 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 2
Чехия
0:1 Коштялек (Флек) – 49:15 (5x5)   0:2 Смейкал (Немечек, Кодытек) – 54:02 (5x5)   1:2 Эгли (Хас, Ле Культр) – 56:12 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022