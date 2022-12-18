«Бостон» стал 4-й командой в истории НХЛ, набравшей 50+ очков в первых 30 матчах сезона

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) одержали хозяева.
Благодаря этой победе «Бостон» набрал 50 очков за первые 30 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и стал четвертой командой в истории турнира, сумевшей набрать 50 и более очков за первые 30 встреч регулярки.
Ранее «Бостону» удавалось набрать 51 очко в первых 30 встречах сезона, но это случалось в сезоне-1929/1930. Другими двумя командами, добивавшимися такого результата были «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2008/2009 и «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2012/2013.
Примечательно, что из этих трёх случаев, преобразовать такой старт в победу в Кубке Стэнли удалось только «Чикаго» в сезоне-2012/2013.
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