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Артемий Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне

Артемий Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне
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В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче ничейный – 1:1.

На 17-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин принёс доя совет команды первый гол в этой игре. Голевыми передачами в этой атаке отметились шведский нападающий Мика Зибанеджад и канадский форвард Баркли Гудроу.

До этого ранее Джеймс ван Римсдайк открыл счёт голам в этом матче. Американский форвард отметился точным выстрелом после паса канадца Оуэна Типпетта.

Также стоит отметить, что у Панарина в текущем сезоне 32 сыгранных матча, 29 результативных передач и семь заброшенных шайб.

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