Артемий Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне

В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче ничейный – 1:1.
На 17-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин принёс доя совет команды первый гол в этой игре. Голевыми передачами в этой атаке отметились шведский нападающий Мика Зибанеджад и канадский форвард Баркли Гудроу.
До этого ранее Джеймс ван Римсдайк открыл счёт голам в этом матче. Американский форвард отметился точным выстрелом после паса канадца Оуэна Типпетта.
Также стоит отметить, что у Панарина в текущем сезоне 32 сыгранных матча, 29 результативных передач и семь заброшенных шайб.
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