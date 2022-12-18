Андрей Свечников забил 17-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Даллас Старз».



На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 2:0 в пользу хозяев льда команды.



Счёт в матче был открыт на седьмой минуте — отличился Стефан Ноэсен. На 18-й минуте игрового времени российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников удвоил преимущество хозяев льда.



Для Свечникова эта шайба стала 17-й в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Всего в этом сезоне на счету Свечникова 30 матчей, в которых он набрал 28 (17+11) очков и 18 минут штрафного времени.

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