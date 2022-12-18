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Андрей Свечников забил 17-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Андрей Свечников забил 17-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 2:0 в пользу хозяев льда команды.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте — отличился Стефан Ноэсен. На 18-й минуте игрового времени российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников удвоил преимущество хозяев льда.

Для Свечникова эта шайба стала 17-й в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Всего в этом сезоне на счету Свечникова 30 матчей, в которых он набрал 28 (17+11) очков и 18 минут штрафного времени.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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