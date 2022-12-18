После хет-трика защитника Густафссона Овечкин показал фанатам кидать кепки на лёд

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 5:2.

Шведский защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон по ходу матча записал на свой счёт хет-трик. После третьей шайбы игрока российский нападающий Александр Овечкин, находясь на скамейке запасных, показал фанатам кидать кепки на лёд.

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Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).