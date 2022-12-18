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Два ассиста Кузнецова и хет-трик Густафссона помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»

Два ассиста Кузнецова и хет-трик Густафссона помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев льда – 5:2.

Хет-триком в составе победителей отметился шведский защитник Эрик Густафссон, ещё по шайбе на свой счёт записали Тревор ван Римсдайк и Гарнет Хэтэуэй. Российский нападающий Евгений Кузнецов по ходу матча сделал две результативные передачи. Его соотечественник, Александр Овечкин результативными действиями отметиться не сумел.

У гостей забивали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Напомним, в предыдущем матче «Вашингтон» уступил «Далласу» со счётом 1:2, а «Торонто» — «Рейнджерсу» со счётом 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Густафссон (Милано, Карлсон) – 11:12 (5x5)   1:1 Нюландер (Мэттьюс, Керфут) – 13:12 (5x5)   2:1 ван Римсдайк (Манта, Милано) – 14:48 (5x5)   3:1 Густафссон (Кузнецов, Милано) – 22:51 (5x5)   3:2 Мэттьюс (Тимминс, Броди) – 26:25 (5x5)   4:2 Хэтэуэй (Дженсен) – 40:10 (5x5)   5:2 Густафссон (Кузнецов, Протас) – 43:47 (5x5)
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