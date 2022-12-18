Шайба и ассист Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть Монреаль

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 1:5.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Брэндон Хагель, Ник Пол, Энтони Чирелли, Виктор Хедман, а также российский нападающий Никита Кучеров. На его счету также результативная передача.
Единственную шайбу хозяев забросил Ник Судзуки.
Эта шайба стала для Кучерова 12-й в нынешнем сезоне. На его счету также 35 результативных передач. «Монреаль» потерпел третье поражение кряду. «Тампа», в свою очередь, одержала пятую победу подряд.
В параллельном матче «Каролина» обыграла «Даллас» в овертайме. На счету Андрея Свечникова гол и результативная передача.
- 18 декабря 2022
-
06:03
-
05:48
-
05:43
-
05:39
-
05:27
-
04:50
-
04:48
-
04:42
-
04:15
-
03:50
-
03:38
-
02:53
-
01:22
-
00:48
-
00:32
- 17 декабря 2022
-
23:49
-
23:41
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
22:54
-
22:33
-
22:16
-
22:01
-
21:43
-
21:16
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:20
-
20:13
-
20:00
-
19:53
-
19:43
-
19:30