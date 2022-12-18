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Шайба и ассист Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть Монреаль

Шайба и ассист Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть Монреаль
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 1:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Брэндон Хагель, Ник Пол, Энтони Чирелли, Виктор Хедман, а также российский нападающий Никита Кучеров. На его счету также результативная передача.

Единственную шайбу хозяев забросил Ник Судзуки.

Эта шайба стала для Кучерова 12-й в нынешнем сезоне. На его счету также 35 результативных передач. «Монреаль» потерпел третье поражение кряду. «Тампа», в свою очередь, одержала пятую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Коул, Чернак) – 02:57 (5x5)   0:2 Пол (Пербикс, Стэмкос) – 11:39 (5x5)   0:3 Чирелли (Перри, Кучеров) – 29:26 (5x4)   0:4 Хагель (Хедман, Стэмкос) – 37:47 (5x4)   1:4 Судзуки (Гуле) – 40:16 (5x5)   1:5 Кучеров (Хагель) – 58:01 (5x5)

В параллельном матче «Каролина» обыграла «Даллас» в овертайме. На счету Андрея Свечникова гол и результативная передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ноэсен (Терявяйнен, Бёрнс) – 06:20 (5x4)   2:0 Свечников (Чатфилд, де Хаан) – 17:03 (5x5)   2:1 Павелски (Робертсон, Хейсканен) – 18:38 (5x4)   2:2 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 25:38 (5x4)   3:2 Терявяйнен (Нечас, Бёрнс) – 33:54 (5x3)   4:2 Джарвис (Шей) – 42:44 (5x5)   4:3 Сегин (Миллер) – 49:05 (5x5)   4:4 Хаканпяя (Робертсон) – 50:47 (5x5)   5:4 Нечас (Свечников) – 62:19 (3x3)
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