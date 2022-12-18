Шайба и ассист Кучерова помогли «Тампе» уверенно обыграть Монреаль

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 1:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Брэндон Хагель, Ник Пол, Энтони Чирелли, Виктор Хедман, а также российский нападающий Никита Кучеров. На его счету также результативная передача.

Единственную шайбу хозяев забросил Ник Судзуки.

Эта шайба стала для Кучерова 12-й в нынешнем сезоне. На его счету также 35 результативных передач. «Монреаль» потерпел третье поражение кряду. «Тампа», в свою очередь, одержала пятую победу подряд.

В параллельном матче «Каролина» обыграла «Даллас» в овертайме. На счету Андрея Свечникова гол и результативная передача.