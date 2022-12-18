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Голкипер «Бостона» Свейман едва не забил гол, немного промахнувшись по пустым воротам

Голкипер «Бостона» Свейман едва не забил гол, немного промахнувшись по пустым воротам
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) одержали хозяева.

В конце матча едва не произошло уникальное событие для этого сезона НХЛ. Американский вратарь «мишек» Джереми Свейман был близок к тому, чтобы стать автором гола. Когда «Коламбус» заменил своего вратаря на дополнительного полевого игрока, Свейман совершил бросок по пустым воротам и совсем чуть-чуть не попал в створ.

ВИДЕО

Благодаря этой победе «Бостон» набрал 50 очков за первые 30 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и стал четвёртой командой в истории турнира, сумевшей набрать не менее 50 очков за первые 30 встреч регулярки.

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