Хишир — о нанесении травмы Баркову: я просто изо всех сил пытался выиграть вбрасывание
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир объяснил свои действия на вбрасывании, когда он толчком клюшки нанёс травму форварду «Флориды» Александру Баркову. Финский нападающий «пантер» в этом эпизоде получил травму и до конца матча на льду не появлялся. Хоккеисты «Флориды» пытались призвать к ответу Хишира и развязать потасовку с ним.
«Они просто делали свою работу, этот эпизод случился, и они преследовали меня какое-то время. Очевидно, я ударил его в колено. Это было важное вбрасывание. И я просто приложил все свои усилия, чтобы выиграть его», — цитирует Хишира журналист Аманда Штайн в своей соцсети.
Победу в матче одержали хоккеисты «Флориды» со счётом 4:2. Барков провёл на льду 5 минут и 49 секунд.
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