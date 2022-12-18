Варламов отразил 35 бросков и принёс победу «Айлендерс» в гостевом матче с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.
Отметим, что две последние шайбы «островитяне» забросили в пустые ворота.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов вышел в старте и провёл 53 минуты 38 секунд, а затем покинул площадку во время рекламного перерыва по неизвестной причине. Всего на счету Варламова 35 сейвов и две пропущенные шайбы. Заменивший его Илья Сорокин отразил один бросок.
«Айлендерс» прервали трёхматчевую серию поражений.
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.
Тремя результативными передачами отметился нападающий «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа. Российские форварды «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными баллами не отметились. Отметим, что в матче не принимал участия лидер «косаток» Элиас Петтерссон.
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