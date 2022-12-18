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Варламов отразил 35 бросков и принёс победу «Айлендерс» в гостевом матче с «Вегасом»

Варламов отразил 35 бросков и принёс победу «Айлендерс» в гостевом матче с «Вегасом»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче одержали гости со счётом 5:2.

Отметим, что две последние шайбы «островитяне» забросили в пустые ворота.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов вышел в старте и провёл 53 минуты 38 секунд, а затем покинул площадку во время рекламного перерыва по неизвестной причине. Всего на счету Варламова 35 сейвов и две пропущенные шайбы. Заменивший его Илья Сорокин отразил один бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Бовиллье, Сало) – 18:58 (5x5)   1:1 Смит – 21:12 (5x4)   1:2 Фэшинг (Ахо, Мартин) – 24:32 (5x5)   1:3 Хольмстрём (Паризе, Пажо) – 37:36 (5x5)   2:3 Смит (Пьетранджело, Стивенсон) – 43:30 (5x4)   2:4 Нельсон – 58:32 (en)   2:5 Паризе (Нельсон, Пажо) – 59:48 (en)

«Айлендерс» прервали трёхматчевую серию поражений.

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

Тремя результативными передачами отметился нападающий «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа. Российские форварды «Ванкувера» Илья Михеев и Андрей Кузьменко результативными баллами не отметились. Отметим, что в матче не принимал участия лидер «косаток» Элиас Петтерссон.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Дюбуа, Моррисси) – 02:51 (5x4)   0:2 Капобьянко (Ганье, Дюбуа) – 25:30 (5x5)   0:3 Пионк (Диллон, Перфетти) – 32:08 (5x5)   0:4 Ганье (Дюбуа, Коннор) – 40:56 (5x5)   0:5 Юнссон-Фьелльбю (Сэмберг) – 47:59 (5x5)   1:5 Хорват (Хьюз, Гарланд) – 54:36 (5x4)
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