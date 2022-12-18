Арбитры засчитали гол «Рейнжерс», хотя шайба даже не побывала в воротах «Филадельфии»

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3.

Примечательно, что шестой гол гостей был засчитан, хотя шайба даже не побывала в воротах. Нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко убегал на пустые ворота «Филадельфии», но защитник хозяев Тони Деанджело помешал ему это сделать заблокировав клюшку. Арбитр встречи посчитал, что защитник сделал это с нарушением правил, и засчитал гол в ворота «Флайерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что изначально судьи записали гол на защитника гостей Райана Лингрена, но через несколько минут переписали его на финна.