«Огорчило, что не было полного стадиона». Давыдов — о матче Россия — Казахстан

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала, в котором была одержана убедительная победа над сборной Казахстана со счётом 6:2.
«Самое главное, что мы сохраняем праздничную традицию и в декабре в Москве проводим турнир, который дорог сердцу каждого ветерана нашего хоккея и каждого болельщика. Это радует больше всего. Если говорить о самой игре, то она была не высшего уровня. Это не удивило, всё-таки состав у нашей команды экспериментальный, как и у сборной Казахстана. Тем не менее были моменты, которые хотелось пересмотреть.
Меня огорчило, что не было полного стадиона. Понятно, что у сборной России был средний состав, а в соперниках — не шведы и не финны, но всё равно не ожидал, что трибуны будут полупустыми. А ведь декабрь — время хоккея! Хоккей 3х3? Вот там меня трибуны как раз удивили — десять тысяч зрителей! Не считаю себя фанатом мини-хоккея, лично мне трудно перестроиться на 3х3, но такая посещаемость заставляет задуматься о том, что классическому хоккею нужно шевелиться и что-то менять», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
Сегодня, 18 декабря, сборная России сыграет второй матч на турнире со сборной Беларуси, который определит обладателя Кубка Первого канала. Начало матча – в 14:30 мск.
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