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Кадейкин назначен капитаном сборной России на матч Кубка Первого канала с Беларусью

Кадейкин назначен капитаном сборной России на матч Кубка Первого канала с Беларусью
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Сегодня в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт заключительный матч Кубка Первого канала между сборной России и сборной Беларуси. Начало матча — в 14:30 мск.

Примечательно, что капитаном сборной России на этот матч назначен форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Нападающий впервые в карьере станет капитаном национальной сборной. Кадейкин займёт место центрального нападающего третьего звена вместе с нападающими ЦСКА Максимом Маминым и Константином Окуловым. Защитниками третьего звена будут Александр Елесин и Сергей Телегин.

В текущем сезоне КХЛ Кадейкин провёл 39 матчей за уфимский «Салават Юлаев», в которых отметился 23 набранными баллами — забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.

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