Гудроу — об игре в звене с Панариным: ты можешь рассчитывать на очки, играя с ним
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Нападающий «Рейнджерс» Баркли Гудроу высоко оценил мастерство партнёров по звену — российского нападающего Артемия Панарина и шведского форварда Мики Зибанеджада. В матче с «Филадельфией» (6:3) звено отличилось дважды.
«Это два элитных игрока не только в нашей команде, но и во всей лиге. Когда вы играете с этими парнями, вы можете рассчитывать на то, что заработаете больше очков, чем если бы вы играли в нижних звеньях. Приятно оформить пару голов в матче, а самое главное – одержать победу», — цитирует Гудроу Lohud.
В текущем сезоне на счету Гудроу 32 матча, в которых нападающий набрал 15 очков — забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач. Показатель полезности 29-летнего нападающего составил «-3».
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