Лихачёв: в бытовом плане клубы в Канаде ничем не отличаются от команд в России

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв сравнил быт в Канаде и России.

«Я пожил в Канаде, увидел страну, даже поменял свой менталитет, сам поменялся, выучил английский язык, это дорогого стоит. Всегда можно пообщаться с теми же легионерами в команде. Что касается хоккея, то в бытовом плане Канада ничем не отличается. И в России хорошие условия, и в Канаде хорошие. В плане развития думаю, тоже одинаково, большой разницы нет. В плане драфта, конечно, там больше внимания скаутов, не каждому скауту из Америки удаётся приехать в Россию, чтобы посмотреть игроков.

Интерес болельщиков к молодёжным клубам высокий, там и стадионы есть больше, чем в КХЛ, по 15–16 тыс. зрителей. Люди фанатеют от хоккея, даже от молодёжного. Гатино находится в 10 минутах от Оттавы, а Бленвиль – в 15 минутах от Монреаля. Но тем не менее даже там на каждую игру приходило больше 2000 болельщиков», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 декабря, в 10:00 мск.