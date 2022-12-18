Россия и Беларусь продлили меморандум о хоккейном сотрудничестве

18 декабря состоялась церемония подписания дополнительного соглашения к Меморандуму об углублении хоккейного сотрудничества между Россией и Беларусью, сообщает сайт Федерации хоккея России. Документ был подписан президентом ФХР Владиславом Третьяком и председателем ФХРБ Александром Богдановичем. Срок действия меморандума продлён на четыре года – до сезона-2025/2026 включительно.

Сотрудничество включает в себя взаимодействие по множеству направлений. Взрослые и молодёжные сборные России и Белоруссии встречаются друг с другом в международных матчах по ходу сезона, также проходят турниры с участием клубных команд из обеих стран. Белорусские хоккеисты выступают в российских детско-юношеских соревнованиях для разных возрастов. «Территория хоккея» (юношеское первенство федеральных округов, проводимое ФХР) в текущем сезоне пополнилось юниорской сборной Беларуси.

«В мае нынешнего года ФХР и ФХРБ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере детско-юношеского хоккея. Мы видим его высокую эффективность и поэтому решили продлить срок действия нашего документа до 2026 года. Юниорская сборная Беларуси приняла участие в трёх первенствах федеральных округов, которые мы для простоты и большей узнаваемости называем «Территория хоккея». При этом один из турниров впервые прошёл в Беларуси. Интеграция помогает нашим юниорам повышать свой уровень в матчах друг с другом. В сложные времена нужно друг другу помогать, а такая помощь – сплошная польза для нашего хоккея.



Кроме первенств федеральных округов, в ряде российских соревнований примут участие и другие команды хоккейных школ Республики Беларусь возрастом от 12 до 16 лет.

В конце декабря в Жлобине состоится новое соревнование – Кубок Союза. В нём примут участие четыре команды: российские «Рубин» и питерское «Динамо», белорусские «Металлург-Жлобин» и «Юность-Минск». Таким образом, мы расширяем наше взаимодействие и на уровне клубных профессиональных команд.



Наше сотрудничество не ограничивается товарищескими матчами и участием в детских и юниорских турнирах. Мы открыты к любому взаимодействию. У нас будет идти постоянный обмен опытом, секретами мастерства и подготовки. Мы будем совместно реализовывать научные проекты, стороны будут постоянно обмениваться методической литературой и другой информацией, необходимой для развития мастерства», — заявил Третьяк.