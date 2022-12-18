Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гришин — о смерти Казбекова: я в шоке, просто не верю в это

Гришин — о смерти Казбекова: я в шоке, просто не верю в это
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал смерть 18-летнего хоккеиста Абакара Казбекова.

«Даже не знаю, что в этом случае сказать. Я в шоке. Не могу себе представить. Просто не верю в это. Абакар очень хороший парень. Из воспитанной приличной семьи. Родители и дедушка приходили на все матчи и болели за него. Мне тяжело комментировать. Не укладывается в голове.

Не могу представить, как такое могло произойти с Абакаром. Новость о нём поразила меня», — цитирует Гришина Sport24.

Напомним, вчера, 17 декабря, стало известно о смерти российского нападающего клуба хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакара Казбекова. 18-летний хоккеист был воспитанником подольского хоккея. В 2020–2021 годах он играл за юниорские команды Канады. В сезоне-2021/2022 Абакар перешёл в «Лондон Найтс».

Новость по теме
Российский хоккеист клуба лиги Онтарио умер в возрасте 18 лет
Ужасная и загадочная трагедия. 18-летний российский хоккеист погиб в Канаде Ужасная и загадочная трагедия. 18-летний российский хоккеист погиб в Канаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022