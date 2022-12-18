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Кадейкин — лучший бомбардир Кубка Первого канала, Сафонов — лучший нападающий

Кадейкин — лучший бомбардир Кубка Первого канала, Сафонов — лучший нападающий
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В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился последний матч сборной России в рамках Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Беларуси. Победу по буллитам со счётом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали гости. Подопечные Крэйга Вудкрофта набрали четыре очка и выиграли Кубок Первого канала.

Организаторы Кубка Первого канала признали лучшим нападающим игрока сборной России Илью Сафонова, который набрал три (1+2) очка на турнире.

Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной России Александр Кадейкин, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Беларуси Алексей Колосов, отразивший в матче с национальной сборной России 40 бросков.

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