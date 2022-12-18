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Николай Голдобин: тренироваться никто не любит, лучше играть

Николай Голдобин: тренироваться никто не любит, лучше играть
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин оценил календарь игр в сезоне-2022/2023 КХЛ и сравнил его с НХЛ.

«Нравится ли календарь КХЛ всего с одной паузой в этом сезоне? Да, сейчас всё немного по-другому, чем в прошлом сезоне. Тогда были больше паузы. И кто-то в эти паузы даже успевал слетать куда-то отдохнуть. А сейчас после того же Матча звёзд я сразу должен уезжать в Магнитогорск и на следующий день выходить на тренировку.

Похоже на НХЛ? Да, конечно. Игры почти через день. Класс. Мало тренировок, много игр. Мне всё это нравится. Лучше играть, чем тренироваться. Тренироваться никто не любит (улыбается).

Не получится так, что к плей-офф все уже будут еле ползать по льду? Я думаю, ребята, конечно, устанут. И у кого-то уже сейчас есть мини-травмы. Но это нормально для хоккея. Такая рутина. Но надеюсь, что все подойдут к весне в оптимальном состоянии и плей-офф получится очень захватывающим», — цитируют Голдобина «Известия».

Голдобин в текущем сезоне сыграл за «Магнитку» 30 матчей, в которых набрал 14 (8+6) очков.

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