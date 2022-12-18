Лихачёв — о насыщенном сезоне: голова не кружится. Наоборот, приятно, что так происходит

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о насыщенном сезоне в Континентальной хоккейной лиге и оценил Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022.
«Голова не кружится, наоборот, приятно, что всё так происходит. И Матч звёзд, и сборная России – это большой опыт, новые эмоции, стимул ещё больше работать и стараться.
На Матче звёзд запомнились все мероприятия и на арене, и вне арены. Игры, конкурсы, знакомства с многими людьми. Эти пару дней останутся на долгую память. Идея с музыкантами-тренерами мне зашла. Я не знал Назиму, которая у нас была тренером, и СТ тоже особо не знал, а песня Анет и Слэйма «Доберёмся до вершины» мне очень нравится.
Участвовал только на конкурсе вратарей, когда они должны были отбить как можно больше буллитов. Хотелось бы поучаствовать в броске на точность. Скорее всего, не получилось, потому что молодой. Может быть, в следующий раз», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 декабря, в 10:00 мск.
- 18 декабря 2022
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