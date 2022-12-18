Вудкрофт: сборная Беларуси хотела быть для России неудобной, играть в давление

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт подвёл итог матча со сборной России (5:4 Б).

«Я уже сказал команде, что горжусь ими. Они показали отличную игру на протяжении всего турнира. Игроки были настоящими профессионалами, всегда придерживались игрового задания, нашего плана в каждом моменте матча. Их мастерство доставило удовольствие тренерскому штабу. Они показали хорошую игру против сильного соперника. Мы хотели быть для России неудобными, играть в давление. Мы свой план выполнили. Отлично отработали в защите, было много блоков.



Прекрасная игра, результат, которым должна гордиться вся страна. «Красная машина» – это сильная организация с высокими стандартами. Сейчас мы в очередной раз в этом убедились. Они создали прекрасные условия для нашей команды», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.