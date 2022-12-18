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Вудкрофт: кто-то из топов уведёт игроков у «Динамо»? Это КХЛ, не скажешь, что будет завтра

Вудкрофт: кто-то из топов уведёт игроков у «Динамо»? Это КХЛ, не скажешь, что будет завтра
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Главный тренер сборной Беларуси и «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, возможна ли потеря лидеров минчан в текущем сезоне КХЛ.

«Кто-то из топов уведёт игроков у минского «Динамо» до дедлайна? Надеюсь, что это не произойдёт. Думаю, так не будет. Это КХЛ, ты никогда не можешь сказать на все сто, что будет завтра, надо быть готовым ко всему. Думаю, что руководство команды верит в нас. Сейчас мы, наоборот, думаем об усилении команды», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

В текущем сезоне минское «Динамо» сыграло 40 матчей, в которых набрало 42 очка и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче клуб из столицы Беларуси сыграет с ЦСКА.

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