Главный тренер сборной России Жамнов рассказал о принципах формирования команды

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после поражения от сборной Беларуси (4:5 Б) рассказал о принципах формирования национальной команды.
«У нас есть тренерский штаб, большой список кандидатов. Перед вызовом ребят мы все вместе сбираемся и обсуждаем каждого кандидата. Многие ребята не приехали: у кого травма, кто заболел. А некоторых мы хорошо знаем, не было смысла их вызывать.
Любой подготовительный этап – подготовка к Олимпиаде, четырёхлетний цикл. Любые сборы, любой турнир идёт с прицелом на Олимпийские игры. Поэтому мы остановили выбор на определённых кандидатах, чтобы они понимали наши требования. На буллитах смотрели, кто бьёт буллиты в клубах своих, а на тренировках, к сожалению, мы буллиты не наигрывали.
Защитника Савикова я вижу и в «Спартаке». Дебют получился, он получил большой опыт. Увидел национальную сборную изнутри, кухню, требования. Надеемся, будет дальше прогрессировать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 18 декабря 2022
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