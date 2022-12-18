Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной России Жамнов рассказал о принципах формирования команды

Главный тренер сборной России Жамнов рассказал о принципах формирования команды
Комментарии

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после поражения от сборной Беларуси (4:5 Б) рассказал о принципах формирования национальной команды.

«У нас есть тренерский штаб, большой список кандидатов. Перед вызовом ребят мы все вместе сбираемся и обсуждаем каждого кандидата. Многие ребята не приехали: у кого травма, кто заболел. А некоторых мы хорошо знаем, не было смысла их вызывать.

Любой подготовительный этап – подготовка к Олимпиаде, четырёхлетний цикл. Любые сборы, любой турнир идёт с прицелом на Олимпийские игры. Поэтому мы остановили выбор на определённых кандидатах, чтобы они понимали наши требования. На буллитах смотрели, кто бьёт буллиты в клубах своих, а на тренировках, к сожалению, мы буллиты не наигрывали.

Защитника Савикова я вижу и в «Спартаке». Дебют получился, он получил большой опыт. Увидел национальную сборную изнутри, кухню, требования. Надеемся, будет дальше прогрессировать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме
Тренер России Жамнов: в КХЛ статистика обманчива, в сборной — другой хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022