Жамнов не исключил, что возглавит клуб КХЛ, если ему поступит предложение

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что рассмотрит возможность возглавить клуб КХЛ, если ему поступит предложение.



«Практика есть практика, посмотрим. Сейчас Кубок Первого канала закончился, посмотрим, как дальше всё будет складываться. Если поступит предложение — не исключаю, будем разговаривать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в сегодняшнем матче Кубка Первого канала сборная России уступила по буллитам национальной команде Беларуси (4:5 Б) и упустила возможность выиграть трофей. Сборная Беларуси впервые в истории выиграла Кубок Первого канала, участвуя в нём всего лишь во второй раз.