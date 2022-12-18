Два очка Хартикайнена помогли Финляндии обыграть сборную Швейцарии в рамках Евротура

В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) одержали гости.

На 16-й минуте первого периода счёт открыл Лукас Фрик с передачи Венсана Праплана.

На 16-й секунде второго периода счёт сравнял Маркус Гранлунд с передачи Миро Аалтонена. На седьмой минуте вывел гостей вперёд Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Миро Аалтонена. В конце периода третью шайбу финнов забросил Артту Руотсалайнен с передач Тони Раялы и Юлиуса Хонки.

На 30-й секунде третьего периода счёт 4:1 сделал Маркус Гранлунд с передачи Теэму Хартикайнена.

В итоге сборная Финляндии заняла третье место на Швейцарском этапе Еврохоккейтура, хозяева турнира — четвёртые.