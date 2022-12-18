Два очка Хартикайнена помогли Финляндии обыграть сборную Швейцарии в рамках Евротура
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В Швейцарии состоялся матч в рамках Еврохоккейтура. Встречались сборные Швейцарии и Финляндии. Победу со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) одержали гости.
На 16-й минуте первого периода счёт открыл Лукас Фрик с передачи Венсана Праплана.
На 16-й секунде второго периода счёт сравнял Маркус Гранлунд с передачи Миро Аалтонена. На седьмой минуте вывел гостей вперёд Теэму Хартикайнен с передач Маркуса Гранлунда и Миро Аалтонена. В конце периода третью шайбу финнов забросил Артту Руотсалайнен с передач Тони Раялы и Юлиуса Хонки.
На 30-й секунде третьего периода счёт 4:1 сделал Маркус Гранлунд с передачи Теэму Хартикайнена.
В итоге сборная Финляндии заняла третье место на Швейцарском этапе Еврохоккейтура, хозяева турнира — четвёртые.
Еврохоккейтур. Швейцарские игры
18 декабря 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 4
Финляндия
1:0 Фрик (Праплан) – 15:41 (5x5) 1:1 Гранлунд (Аалтонен) – 20:16 (5x5) 1:2 Хартикайнен (Гранлунд, Аалтонен) – 26:55 (5x5) 1:3 Руотсалайнен (Раяла, Хонка) – 39:24 1:4 Гранлунд (Хартикайнен) – 40:30 (5x5)
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