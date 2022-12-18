Отец Казбекова заявил, что сына похоронят в Дагестане

Заур Казбеков, отец погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова заявил, что похороны сына состоятся в Дагестане.

«Сейчас идёт оформление всех бумаг, а это не очень быстрая процедура. Мы питаем надежду получить их сегодня, но, скорее всего, это будет завтра. И если судмедэкспертиза всё разрешит, то похоронная компания сразу начнёт заниматься оформлением всех процедур. В том числе и перевозкой сына в Торонто, и оформлением билета на рейс, и моим прикреплением к нему. Как только все необходимые документы для отправки будут готовы, мы вылетим в Москву. Я хотел бы похоронить сына по нашим обычаям в Дагестане, в Бабаюрте.

Никому не желаю испытать такое. Дети должны быть живы, родители не должны хоронить своих детей», — приводит слова Заура Казбекова «РИА Новости».

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования всем родственникам, близким и друзьям погибшего.