Кузнецов — о погоне Овечкина за Хоу: чем больше люди говорят об этом, тем больше давления

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос о скандированиях в адрес его одноклубника Александра Овечкина со стороны болельщиков, подгоняющих россиянина к 801-й шайбе. 37-летний капитан «столичных» забил 800 голов в североамериканской карьере. Овечкин на одну шайбу отстаёт от Горди Хоу (801).



«Мы слышим фанатов, но 801-й гол наверняка случится. Без сомнений. По моим ощущениям, чем больше люди говорят об этом, тем больше давления это создаёт», — приводит слова Кузнецова Washington Hockey Now.



Напомним, Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству забитых голов. На второй позиции располагается Горди Хоу, а лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.