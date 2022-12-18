Кузнецов — о погоне Овечкина за Хоу: чем больше люди говорят об этом, тем больше давления
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос о скандированиях в адрес его одноклубника Александра Овечкина со стороны болельщиков, подгоняющих россиянина к 801-й шайбе. 37-летний капитан «столичных» забил 800 голов в североамериканской карьере. Овечкин на одну шайбу отстаёт от Горди Хоу (801).
«Мы слышим фанатов, но 801-й гол наверняка случится. Без сомнений. По моим ощущениям, чем больше люди говорят об этом, тем больше давления это создаёт», — приводит слова Кузнецова Washington Hockey Now.
Напомним, Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству забитых голов. На второй позиции располагается Горди Хоу, а лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.
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