Загитова вручила Кадейкину приз лучшего бомбардира Кубка Первого канала

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился последний матч сборной России в рамках Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Беларуси. Победу по буллитам со счётом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали гости.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной России Александр Кадейкин, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Приз форварду вручила олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова.

Фото: ФХР

Напомним, в сегодняшнем матче Кубка Первого канала сборная России уступила по буллитам национальной команде Беларуси (4:5 Б) и упустила возможность выиграть трофей. Сборная Беларуси впервые в истории выиграла Кубок Первого канала, участвуя в нём всего лишь во второй раз.