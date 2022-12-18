Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Загитова вручила Кадейкину приз лучшего бомбардира Кубка Первого канала

Загитова вручила Кадейкину приз лучшего бомбардира Кубка Первого канала
Комментарии

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился последний матч сборной России в рамках Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Беларуси. Победу по буллитам со счётом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали гости.

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной России Александр Кадейкин, который забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Приз форварду вручила олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова.

Фото: ФХР

Напомним, в сегодняшнем матче Кубка Первого канала сборная России уступила по буллитам национальной команде Беларуси (4:5 Б) и упустила возможность выиграть трофей. Сборная Беларуси впервые в истории выиграла Кубок Первого канала, участвуя в нём всего лишь во второй раз.

Новость по теме
Кадейкин — лучший бомбардир Кубка Первого канала, Сафонов — лучший нападающий
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022