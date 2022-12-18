Защитник «Вашингтона» прокомментировал жесты Овечкина в адрес фанатов после хет-трика

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Эрик Густафссон прокомментировал поведение одноклубника Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». Шведский хоккеист оформил хет-трик, а россиянин после третьего гола, будучи на скамейке запасных, жестами призвал фанатов кидать кепки на лёд.



«Нет, я не видел этого. Я немного отключился в этот момент», — приводит слова Густафссона Russian Machine Never Breaks.



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Напомним, в ночь с 17 на 18 декабря на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев льда – 5:2.