Стали известны сроки восстановления нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши и Ник Дауд вернутся в строй со дня на день, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Напомним, по ходу второго периода матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) американский форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши получил повреждение. Во время одного из рывков Оши почувствовал очевидный дискомфорт и завершил игру с «Торонто» досрочно.

Ник Дауд не играл с 16 декабря, когда принял участие в матче с «Даллас Старз» (1:2).

Ти Джей Оши в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Ник Дауд в 32 встречах забил пять голов и отдал пять голевых передач.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» в ночь на 20 декабря в 3:00 мск.