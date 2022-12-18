Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны сроки восстановления нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши

Стали известны сроки восстановления нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши
Комментарии

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши и Ник Дауд вернутся в строй со дня на день, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Напомним, по ходу второго периода матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) американский форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши получил повреждение. Во время одного из рывков Оши почувствовал очевидный дискомфорт и завершил игру с «Торонто» досрочно.

Ник Дауд не играл с 16 декабря, когда принял участие в матче с «Даллас Старз» (1:2).

Ти Джей Оши в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Ник Дауд в 32 встречах забил пять голов и отдал пять голевых передач.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» в ночь на 20 декабря в 3:00 мск.

Новость по теме
Защитник «Вашингтона» прокомментировал жесты Овечкина в адрес фанатов после хет-трика
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022