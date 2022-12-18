Стали известны сроки восстановления нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши
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Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши и Ник Дауд вернутся в строй со дня на день, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
Напомним, по ходу второго периода матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) американский форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши получил повреждение. Во время одного из рывков Оши почувствовал очевидный дискомфорт и завершил игру с «Торонто» досрочно.
Ник Дауд не играл с 16 декабря, когда принял участие в матче с «Даллас Старз» (1:2).
Ти Джей Оши в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Ник Дауд в 32 встречах забил пять голов и отдал пять голевых передач.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» в ночь на 20 декабря в 3:00 мск.
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