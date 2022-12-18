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Борис Михайлов: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала на Кубке Первого канала

Борис Михайлов: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала на Кубке Первого канала
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Член тренерского совета Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итог матча сборной России со сборной Беларуси (4:5 Б).

«Игра в целом мне понравилась, и сегодня она была интереснее, чем вчера. Команда Беларуси нам ни в чём не уступала, мы же излишне играли в пас, когда надо было завершать атаку, это и сказалось на результате. Так всё нормально, но результат огорчил. Тренеры посмотрели, на кого дальше рассчитывать, а кто пускай повзрослеет, повышает своё мастерство.

Я говорил на тренерском совете: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала в этом турнире. Это нужно, чтобы турнир был похож на тот, который проходит в рамках Евротура», — цитирует Михайлова ТАСС.

Напомним, в сегодняшнем матче Кубка Первого канала сборная России уступила по буллитам национальной команде Беларуси (4:5 Б) и упустила возможность выиграть трофей. Сборная Беларуси впервые в истории выиграла Кубок Первого канала, участвуя в нём всего лишь во второй раз.

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