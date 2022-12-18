Вратаря юношеской команды экстренно прооперировали после попадания коньком в шею

Игрока челябинской детско-юношеской хоккейной команды «Метеор-Сигнал», травмированного во время матча с клубом «Олимпиец-2006», экстренно прооперировали в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщает глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём телеграм-канале.
«Экстренную операцию юному хоккеисту выполнили врачи Сургутского травмцентра.
Сегодня во время хоккейного матча между командами «Олимпиец 2006» и «Метеор Сигнал» в одном из острых игровых моментов произошёл несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конёк игрока попал в шею голкипера. Игрок был экстренно транспортирован в травмцентр.
Между скорой помощью и больницами округа установлена связь в режиме реального времени. Пока везут пациента, врачи в больнице уже владеют всей необходимой информацией.
Сейчас, после операции, мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжёлое, лечение продолжается в отделении реанимации», — говорится в сообщении.
- 18 декабря 2022
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