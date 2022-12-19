Нападающий «Амура»: в НХЛ спокойно можно играть, даже если ты не задрафтован

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв оценил игру в Национальной хоккейной лиге, будучи не задрафтованным.

«Очень много таких примеров, кто играет в НХЛ на лидирующих ролях. То есть спокойно можно играть в НХЛ, даже если ты не задрафтован. Из НХЛ со мной давно никто не связывался, я ни с кем не разговаривал. Надо мощно выстрелить в КХЛ, чтобы обратили внимание», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне Лихачёв сыграл 30 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-10».



Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате» сегодня, 19 декабря, в 10:00 мск.