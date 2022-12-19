Лихачёв: поначалу в Канаде мне было просто не с кем общаться, на родине по-другому

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о переезде в Хабаровск.

«Родители не расстроились, что уезжаю так далеко, в Хабаровск. Это же лучше для меня. Скучаем друг по другу, конечно, но, надеюсь, в новом году они прилетят ко мне в Хабаровск. Скучаю ли по дому так же, как скучал в Канаде? Во-первых, по сравнению с Канадой я повзрослел. Во-вторых, на родине по-другому. В Канаде я скучал по родителям вначале, когда только приехал. Мне просто было не с кем пообщаться, я тогда ещё не разговаривал по-английски, поэтому было тяжело. Сейчас такого нет. Ну и сейчас вокруг все свои», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»: